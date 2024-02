En la última edición de ‘Esto es Guerra’, Patricio Parodi se quebró EN VIVO por motivos que prefirió no revelar, sin embargo, sus compañeros no tardaron en consolarlo. Incluso, el chico reality estuvo de cunclillas durante un prolongado momento, mientras su Luciana Fuster lo consolaba. “Nunca te habia visto. Es una situación personal que no vamos a mencionar, solamente te vamos a dar todo el apoyo”, expresó Johanna San Miguel sobre la situación de Patricio Parodi. (Fuente: América TV)