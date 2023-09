Ethel Pozo aclaró las dudas sobre un posible embarazo luego de sufrir mareos durante la grabación de América Hoy. La conductora lleva menos de un año de casada con Julián Alexander, por lo que los rumores comenzaron a surgir de inmediato. “Hablemos la verdad. Me descompensé por comer rápido (...) sentí que me iba a desmayar y me senté. Le comenté a Janet Barboza, vino y lo hizo público”, expresó.