En la última edición de Esto es Guerra, Fabio Agostini se puso nervioso al no poder describir la palabra candy. “No sé explicarlo (...) solo se me pasa una cosa por la cabeza (...) esa palabra en España no existe. Esto es una trampa para echarme del programa”.