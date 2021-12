Facundo González contó que tiene un fuerte malestar en la rodilla, pero que aún no tiene un diagnóstico certero de lo que le pasa. Sin embargo, esta situación impediría que participe en la final de ‘Esto es Guerra’. “Mañana que me confirmen bien porque quiero saber qué es lo que tengo. De verdad sí me duele y sí me frustra porque estaba en un gran momento”, comentó el argentino. (Fuente: AméricaTV | https://www.americatv.com.pe/)