A través de un enlace por videollamada con el programa ‘Amor y Fuego’, Fiorella Cayo se pronunció sobre el vínculo que tiene con André Castañeda, luego de que le dedicara un romántico mensaje por redes sociales. “Yo no descarto nada con ninguna persona porque estoy en una etapa de mi vida en donde estoy conociéndome a mí. No puedo decir que lo descarto porque no puedes decir: de estas aguas no voy a beber”, expresó la actriz. (Fuente: Willax)