La influencer festejó su onomástico número 25 junto a sus seres queridos en un íntimo festejo en la playa. La también cantante, que cumplió años el primero de agosto, presumió dicha celebración a través de sus redes sociales. “Como no he podido celebrar mi cumpleaños en Miami mis amigas me organizaron algo. Estoy demasiado emocionada, amo las sorpresas”, comentó. (Fuente: Instagram @flavialaosu)