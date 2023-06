Flavia Laos fue consultada por “América Hoy” sobre críticas que recibió por su nuevo look, el mismo que provocó que muchos la compararan con Sheyla Rojas. “Me encanta, saben qué, síganme criticando porque me fascina. Una artista tiene que ser camaleónica, tú ves a Karol G, a Bad Gyal y otras y todas usan pelucas de colores, pelos de colores. Es un videoclip, o sea no es que yo voy a andar con mi peluca todos los días”, expresó. (Fuente: América TV)