La bailarina Gabriela Herrera tuvo duros comentarios contra Rosángela Espinoza tras su regreso a ‘Esto Es Guerra’. La influencer no toleró que la popular ‘Chica selfie’ pusiera condiciones sobre su retorno al reality, por lo que le recordó las veces que aseguró que no volvería. “Yo no sé qué hace acá porque ella juraba que no iba a regresar. Yo pensé realmente que ella estaba triunfando en el extranjero”, expresó. (Fuente: América TV)