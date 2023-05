Gino Assereto reveló en el programa ‘Mande quien mande’ que su hija mayor tiene enamorado. “No, no soy celoso. Es más, mi hija la mayor ya tiene novio. Ella va a cumplir 17 años”, señaló el chico reality. “Lo conozco, he viajado a Chiclayo hace un mes y he podido conocerlo. Él tiene la misma edad, 16″, añadió. Asimismo, indicó tener una relación muy cercana con su hija. “Conversamos bastante, ella siempre tiene la confianza, más que papá, me trata como un amigo. Me dice: ‘Papá, me está pasando esto, tengo mi novio’”, sostuvo. (Fuente: América Televisión)