Jazmín Pinedo aseguró que no le ha cerrado las puertas al amor, pero que por el momento no lo está buscando ya que está enfocada en otras cosas. Ante ello, Gisela Valcárcel le comentó que le gustaría volverla a ver enamorada y sorprendió con el comentario que hizo sobre su expareja Gino Assereto. “El que es ex, es ex y ya está, ya fue. Yo quiero conocer ese nuevo amor y espero poder verlo”, sostuvo la conductora. (Fuente: AméricaTV https://www.americatv.com.pe/)