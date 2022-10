La conductora de televisión compartió con sus seguidores que no logró su meta de este mes, sin embargo, aseguró que no se rendirá en el intento. “No bajé de peso, pero quienes me conocen saben que es muy difícil que me desanime y menos cuando tengo quien me ayude. Sigo mi dieta. Nada de arrugar”, comentó a través de sus redes sociales. (Fuente: Instagram @giselavalcarcelperu)