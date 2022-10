El argentino Facundo González continuó con sus coqueteos con la conductora de televisión durante la última gala de “El Gran Show”. La popular ‘Señito’ habló sobre su posible romance con el chico reality y explicó por qué no se atreve a tener una cita con él. “Me dolería si tengo una alegría con Facu, o cualquiera, y no me vuelve a llamar al día siguiente me sentiría mal. Para juguetes me compro una barbie”, comentó. (Fuente: América TV)