Luego que la bailarina Isabel Acevedo y la influencer Vania Bludau fueron presentadas en la segunda temporada Reinas del Show, el jurado y los llamados “especialistas” indicaron que felizmente Christian Domínguez no está presente en la pista. “En buena hora no vino Christian Domínguez”, aseveró “Giselo”. Como se sabe, ambas son ex parejas del cumbiambero. (Fuente: AméricaTV https://www.americatv.com.pe/)