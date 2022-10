La cantante aseguró que no conoce el motivo de la supuesta enemistad que proviene de parte de la ‘faraona de la cumbia’. “Yo no lo he hecho nada, no le he quitado nada. Pregúntenle por qué me ataca, por qué habla, opina y me da consejos. No creo que sea una artista que tenga una imagen intachable (...) ella ha tenido sus cosas, no he salido a criticarla; ni a su favor, ni nada. No es mi amiga”, comentó. (Fuente: América TV)