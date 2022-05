Giuliana Rengifo se mostró furiosa y negó haberse metido en la relación de Christian Domínguez y Pamela Franco. “Yo nunca me he metido en ninguna relación, no necesito hacerlo y no lo haría porque se han metido en la mía y sé lo que se siente, así que por favor les digo que dejen de estarme calificando”, sentenció. Fuente: [América TV]