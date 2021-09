Luego que Christian Domínguez no acudió a trabajar como colaborador en “América Hoy” tras conocer que Isabel Acevedo sería la invitada del programa, Ethel Pozo y Janet Barboza le preguntaron a la popular “Chabelita” si estuviera en el caso del cumbiambero, ella sería profesional o dejaría de ir a su trabajo. “La verdad me da igual, si él está acá normal. Si me entrevista también no tengo ni un problema”, dijo Isabel Acevedo. (Fuente: AméricaTV https://www.americatv.com.pe/)