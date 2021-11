Janet Barboza no pudo evitar molestarse al escuchar que su compañero ‘Giselo’ llamó “cargacarteras” a su pareja Miguel Bayona. “A mi novio lo etiquetaron así porque me ayudó una vez con mi bolso o mi cartera diciendo que no trabaja o no hace nada. Sin embargo es una persona que cumple, es un buen papá y un buen hombre”, alegó la popular ‘Rulitos’. (Fuente: AméricaTV | https://www.americatv.com.pe/)