Luego de que Yaco Eskenazi comunicara su salida de ‘Esto es Guerra’, la conductora Johanna San Miguel no pudo evitar quebrarse al dar unas palabras de despedida al capitán de los ‘Guerreros’. “No estoy contenta con lo que ha pasado, me pone muy triste porque te vamos a extrañar mucho Yaquito y eso me rompe el corazón”, expresó Johanna San Miguel. (Fuente: América TV)