Johanna San Miguel protagonizó un tenso enfrentamiento con Renzo Schuller, quien le pidió en vivo que se amiste con Katia Palma. La conductora de TV no se quedó callada y respondió: “no soy su amiga y no me interesa ser amiga de Katia Palma, ok”.