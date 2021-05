Josimar fue escogido este sábado como el artista de la noche, tras interpretar el tema ‘I want to break free’, de Queen. El jurado de “El Artista del Año” saludó el hecho de que el cantante de salsa haya salido de su “zona de confort”, a pesar que él mismo confesó que no domina el idioma inglés. (Video: América Tv)