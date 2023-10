Josimar y María Fe Saldaña continúan unidos e intentan salir adelante en Estados Unidos. El salsero declaró para ‘América Hoy’ sobre su separación con la cubana Yadira Cárdenas. “Ya estoy en proceso de divorcio. No es un tema legal, es algo que no funcionó”, expresó. Por otro lado, le consultaron sobre una posible unión matrimonial con su actual pareja. “Después de que me divorcie, habrán hartos anillos”, manifestó el cantante peruano. (Video: América TV)