Karen Schwarz estuvo en el set de ‘América Hoy’ y reveló que dos mujeres le envían contenido sexual a su esposo Ezio Oliva. “Ezio y yo somos patas y amigos. Es más, creo que lo he comentado, hay dos flacas puntuales en Instagram que no tienen cara, pero le mandan unos videos que no lo puedo decir por la hora”, relató. Sin embargo, la exconductora dijo que esas chicas no son del medio y que el cantante se lo contó porque ambos se tienen confianza. (Fuente: América TV)