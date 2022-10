La influencer Korina Rivadeneira confesó que al comenzar su relación con su esposo, Mario Hart, él intentó prohibirle usar faldas cortas. En el programa “En Boca de Todos”, la modelo reveló que no dejó que el ex chico reality influenciara en su vestimenta. “Se arrepintió, nunca más me dijo nada.”, expresó. (Fuente: América TV).