Esta fue la contundente respuesta del cumbiambero Christian Domínguez a Nílver Huárac por señalar que invirtió en muchas cirugías estéticas de Pamela Franco. “No tengo nada que comentar, para mi (el tema) esta zanjado. Es más, no lo conversaría en otros términos, ni siquiera amicalmente. Antes sí, pero después de lo que ha pasado, no me interesa solucionar nada”, dijo. (Fuente: AméricaTV https://www.americatv.com.pe/)