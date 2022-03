La popular ‘Uchulù' contó que tiene nuevos proyectos en su carrera artística, uno de ellos es su nueva canción dedicada a su ex pareja. La letra de su nueva producción la escribió ella misma y las grabaciones se realizaron en Pucallpa, explicó. “Recordaba una relación donde yo he dado todo mi amor, mi plata, lo he llevado a mi casa, lo he presentado a mi mamá y me ha sacado los ‘cachos’”, dijo. Fuente: América