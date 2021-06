La cantante folclórica Laura Pacheco quedó en cuarto lugar en el programa ‘El Artista del Año’, luego de que no le alcanzara el puntaje para pasar a la ronda final. “Me voy feliz porque he aprendido muchísimo y porque he conocido gente maravillosa”, expresó la cantante peruana. (Fuente: AméricaTV https://www.americatv.com.pe/)