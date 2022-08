La ex miss Perú, Laura Spoya, relató qué fue lo que más la sorprendió al mudarse a la ciudad de Acapulco, México. La también influencer realizó un video en Instagram contando cómo la invitaban a reuniones donde suelen beber alcohol. “Cuando llegué a ese desayuno, no me dieron un café, no me dieron un ‘tesito’, me dieron una botella de tequila”, mencionó. (Fuente: @lauraspoya).