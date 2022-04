El cumbiambero se mostró ofuscado luego que un video suyo, donde desafinaba en un show privado, fuese compartido en redes sociales por ‘Chacaloncito’, nombre artístico del también cantante Jhoan Mendoza. “Esta persona subió un video burlándose, diciendo que me iba a dar la mano porque no llegaba (a las notas altas). ¿Qué me vas a dar la mano tú?”, arremetió. (Fuente: TikTok @leonardleonoficial)