Leslie Shaw estuvo en el set de ‘El Reventonazo de la Chola’ y habló sobre el éxito que viene teniendo con su cuenta de Onlyfans. “No (me dio roche), para nada. Yo siempre he subido mi foto sexy, sino para qué me mato en el gimnasio“, contó la rubia cantante. (Fuente: AméricaTV | https://www.americatv.com.pe/)