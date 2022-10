(Fuente: AméricaTV

https://www.americatv.com.pe/

)

“Por qué darle mérito a un hombre o expareja si soy una mujer que toda mi vida he trabajado, que he hecho teatro, cine. He estado en MTV desde los 17 años. Conchudo es hablar algo que tú no tienes idea de lo que es la industria musical. No eres nadie para venir a criticarme”, expresó Leslie Shaw.