(Fuente: AméricaTV

https://www.americatv.com.pe/

)

Está llegando a su tope. Leysi Suárez ya no soporta a Melissa Paredes debido a sus constates ataques a su desempeño en la pista de baile de El Gran Show. “No me busques porque me vas a encontrar y de verdad que a mí no me gusta... estoy tranquila por este momento”.