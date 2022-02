La actriz cómica contó en un video de Tik Tok que actualmente no puede respirar por sus fosas nasales y que las veces que se sometió a cirugías de su nariz fue por un tema médico, para mejorar su calidad de vida, y no por estética. Además pidió a sus seguidores que no se burlen de ella si es que no saben la historia de su caso. Fuente: Tik Tok.