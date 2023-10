Mariella Zanetti fue invitada a ‘América Hoy’ y dio su score ante el Perú vs. Argentina, partido que se jugará por las Eliminatorias al Mundial 2026. “No quiero ser realista, pero la gente necesita positivismo, realmente yo creo que nos van a meter una goleada, pero vamos a ser positivos”, expresó la exvedette ante la sorpresa de Janet Barboza y Ethel Pozo. “Yo no soy hipócrita, a mí me encantaría decir que Perú le va a ganar. Hay que ser realista para no llorar después”, concluyó. (Fuente: América TV)