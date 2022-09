Los ex competidores de “Esto Es Guerra” Mario Hart y Yaco Eskenazi fueron invitados al programa para armar sus propios equipos. El ex capitán de “Los Leones” alentó a su grupo a ganar contra “Los Combatientes”, sin embargo, el esposo de Korina Rivadeneira se burló. “Puro floro no más, gánenle a ese equipo”, mencionó. (Fuente: América TV).