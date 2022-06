El bailarín Anthony Aranda protagonizó un divertido momento con su actual novia, Melissa Paredes, al increparle su poca participación en la cocina. La exesposa del futbolista Rodrigo “Gato” Cuba bromeó con el tema, sin embargo, no esperó la contundente respuesta de su ex compañero de baile en el reality “Reinas del Show”. “Si queremos comer rico me encargo yo, mejor”, señaló Aranda entre risas. (Fuente: Instagram @melissapareds)