Pablo Villanueva, ya no postulará al Congreso, el cómico de 85 años dijo que “no quiere nada con la política”. “Si salgo congresista 50% me va a llevar bronca y el otro 50% me va a querer. Prefiero que me quiera el 99.9%”, indicó. Como se recuerda, en julio del 2020, ‘Melcochita’ anunció su candidatura pero no fue presentado por ningún partido político. Fuente: [América TV]