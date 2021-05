Melissa Klug sorprendió al confesar en ‘En boca de todos’ que existe la posibilidad de casarse con Jesús Barco el próximo año. “Nosotros tenemos muchos planes a futuro, muchísimos, pero a mí me dio COVID-19. Ahorita no se puede hacer planes y nadie tiene la vida comprada. Solamente Dios sabe si eso sucederá o no, yo espero de corazón que se dé”, comentó la popular ‘Blanca de Chucuito’. (Fuente: América TV)