Melissa Klug se mostró incómoda luego de ser consultadas por las declaraciones de Samahara Lobatón donde la califica de ‘loca’ y aseguraba que se enojaba con ella porque no puede controlarla. “Dime una cosa, ni cuando Samahara, dice, por ejemplo, que te vuelves loca porque es la única que no puedes controlar”, le dijo Janet Barboza, pero la empresaria respondió: “Yo no veo, por salud mental, no veo”. (Fuente: América TV)