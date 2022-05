Aclara que su actual pareja, Anthony Aranda no estaba cargando a su hija, sino empujando el coche de compras en un supermercado. “Yo mando fotos de mi hija sin pensarlo. Siempre mando y cuando me demoro me dice ¿por qué te demoras, qué está pasando?”, comenta Melissa Paredes. (VIDEO: América TV)