La modelo se mostró ofuscada, a través de sus redes sociales, y reafirmó que “no vive” con su actual pareja, el bailarín Anthony Aranda. Además, aseguró que su hija con el futbolista Rodrigo Cuba no conoce aún de su relación sentimental. “Yo no vivo con Anthony, mi hija no sabe que él es mi novio. No desinformen más a la gente”, escribió. (Fuente: Instagram @melissapareds)