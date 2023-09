Micheille Soifer no se calló nada y decidió responderle a Reimond Manco, quien dejó entrever que ella no era “tan conocida” hasta que salió con él hace algunos años atrás. “La verdad no tengo nada que decir a un nada, ni me acuerdo... No, ni me acuerdo, hay cosas que uno las borra, como muchos no recuerdan quién es él. Yo estaba muy chiquilla, tenía 18 años creo” , señaló la cantante y exchica reality. ( Video: América TV)