Milena Zárate calificó de ‘payasa’ a Pilar Gasca, pues hace unos días se mostró cariñosa con Edwin Sierra, a pesar de que anunciaron la ruptura de su relación amorosa de siete años. “Pinta de payasa tiene, pero no sé dónde estará trabajando ni a qué se dedica. Quizá (Pilar) trabaja en el circo y no lo sabemos. Lo que quiere es llamar la atención, que todo el mundo le preste atención y la graben, porque ¿sino de qué manera figura? No tiene otra manera de figurar”, expresó la colombiana en el set de ‘América Hoy’. (Fuente: América TV)