Milena Zárate estuvo presente en el programa América Hoy y confirmó que nunca tuvo una relación sentimental con el boxeador Jonathan Maicelo. “Maicelo siempre fue un amigo para mí. Yo no estuve con él porque yo no quise (...) es un hombre muy bueno, pero no tendría una pareja como Maicelo”.