Milena Zárate celebró la primera comunión de su hija, sin embargo, rompió en llanto por la ausencia de Edwin Sierra. La colombiana lamentó que el cómico no asistira a un importante evento para su pequeña. “No quiero que ella crezca pensando que su papá no la quiere. Yo me vi sola con ella, lo único que hice fue llamar a mi papá para que cubriera ese espacio. No puedo hablar del señor, pero me importa un pepino. Me acaba de mandar una demanda por 105 mil soles por tocar su nombre. Ya me cansé de esto. El día de su cumpleaños le tuve que buscar un celular de segunda para que él se lo regalara”, reveló Milena en ‘América Hoy’. (Fuente: América TV)