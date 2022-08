El competidor de “Los Guerreros”, Patricio Parodi, explotó al escuchar que la falta cometida por Ignacio Baladán durante una competencia no había sido intencional. El integrante de “Los Combatientes”, Said Palao, salió en defensa de su compañero a decir que el punto no había sido válido. “Si no fue intencional no vengas riéndote”, expresó “Pato”. (Fuente: América TV).