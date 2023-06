Patricio Parodi reapareció en ‘Esto es Guerra’, tras ausentarse un día y afirmó que presentó su renuncia al reality; sin embargo, la producción del programa no se la aceptó. “Hoy día tenía una situación para el ensayo de baila conimgo, después el productor me llamó, le presenté mi renuncia. Tuvimos una llamada con el abogado de PROTV, mi renuncia no fue aceptada”, manifestó el ‘Pato’. “Por llamada telefónica rechazaron mi renuncia entonces tengo un contrato que cumplir y por eso estoy acá parado”, añadió Parodi. (Fuente: América TV)