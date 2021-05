Paula Manzanal aclaró que no estaba planeado el beso con Fabio Agostini durante la presentación en “El Artista del Año”. “Quiero decir que el beso no fue planeado, no lo hemos planeado”, incidió la modelo. Por su parte, Agostini dijo que al ternera tan cerca no “pudo resistir” y la besó. (Video: América TV)