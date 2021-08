Tras escuchar los comentarios sobre su baile en ‘Reinas del Show’, Paula Manzanal no pudo evitar quebrarse al contar que su hijo está enfermo y le dio pena dejarlo por los ensayos. “Me esfuerzo un montón, estas últimas semanas me he esforzado más. Mi hijo está enfermo y la verdad me da pena dejarlo tantas horas”, comentó entre lágrimas. (Fuente: AméricaTV https://www.americatv.com.pe/)