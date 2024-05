Mimi Alvarado, novia del Tirri, primo de Marcelo Tinelli, dio detalles de su pelea con Milett Figueroa en el reality ‘Los Tinelli’. “No fue una pelea, fue una mala interpretación y algo que a mí no me gustó, yo no la pasé muy bien (¿Lloraste?) Sí, ella también, pero ella lloró de mentira, yo lloré de verdad”, afirmó. (Fuente: América TV)