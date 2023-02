Rafael Cardozo reveló que tuvo que amoblar nuevamente su departamento tras el fin de su relación con Cachaza. El brasileño contó que su expareja se llevó todo y él solo se quedó con un colchón y un televisor. “No he vuelto a hablar con ella. Cuando ella se fue, yo quise dejarla tranquila en que ella iba a tenerlo todo, ‘vete y llévate todo’. Qué pasó, no me quedó ni una cuchara, me quedó un colchón y un televisor y con eso he vivido por 15 días”, manifestó el exchico reality. (Fuente: América Televisión)